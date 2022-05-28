41吋長腿索人妻 41吋長腿索人妻 佢仲Open過我

■本身熱愛瑜伽的Luna，幾年前考到教練牌仲開埋學校教人。

■《賭命》中影寫真環節，網民齊聲讚好。

■Luna跟阿匡結婚未夠兩年，暫時未有「造人」大計。

■最近Luna跟肥仔和Dee哥合作拍廣告，飾演索女角色。

■日前Luna為ViuTV《MM730-娛論潮》做嘉賓，討論真人騷節目。

■樣子甜美的Luna，想向幕前發展有晒條件啦！

■節目中Luna跟出租男人陳安立拍拖玩埋搽油，事後阿匡都表現大方。

■Luna話拍節目最大收穫，就是認識到多對夫妻朋友。

■未拍《賭命》前，Luna曾演出科幻網劇《異數者》，飾演「阿曉」。

■Luna被老公在節目爆唔鍾意沖涼，她坦言不介意仲攞嚟講笑。

去年ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》引爆全城熱話，擁41吋長腿兼好身材再加甜美靚樣的26歲Luna（李月兒），更被封為「最索人妻」，節目後已決定向幕前發展，之前仲跟ERROR的肥仔和阿Dee再合作拍電視廣告，Luna表示老公伍俊匡（阿匡）好支持佢投身幕前，老婆拍親熱戲都唔會介意，Luna笑言︰「佢仲open過我！」 採訪：杜杜 攝影：沈健程 服裝：American Eagle 場地：Lemon Drop Studio節目播畢逾半年，Luna指生活已回歸正常，連節目中被老公爆唔鍾意沖涼，以及想她揸車接收工等，都沒轉變，「哈哈！所有影響都係頭半年，譬如頭半年我都有揸車接佢放工，但之後就冇嘞！」節目播出後，好多觀眾傳訊息問呢對夫婦有何相處之道。「我哋連呢啲話題都傾，相處模式都幾好，細水長流咁，要記返呢個感覺。」主動出擊網上平台Luna好開心拍廣告重遇肥仔和Dee哥，因為拍《賭命》時冇乜機會合作，「同佢哋拍咗兩日，因為有兩個場景，舖頭景要等舖頭關咗門，夜晚11、12點先至開始拍，凌晨大家都好眼瞓，但係佢哋一嚟個氣氛就炒熱咗，同佢哋拍嘢好玩、超開心。」對於肥仔在廣告中扮她，Luna笑指，「佢把聲仲嬌嗲過我，好滿意呀！個剪接畫面好搞笑。」一心想向幕前發展的Luna，因疫情影響工作機會減少，上戲劇班亦要暫停，連教瑜伽班都要轉為單對單教授，唯有專心完成營養學學位課程，不過她已開始改變策略，主動出擊發展網上平台，「可以做多啲主動角色，嚟緊會自己拍多啲片，o依家主要係拍一啲化妝或者整髮型嘅片，呢個都係我興趣，好鍾意扮靚，之後可能會開頻道，分享生活點滴，因節目後有好多觀眾催我哋拍呢啲片。」暫時未計劃生BBLuna話老公好支持她向幕前發展，就算拍親熱戲都無問題，「我諗佢頂得順嘅，佢仲open過我。真人騷一開頭都係我要參加，我同佢都覺得有新鮮嘅事物唔試，可能會遺憾。」入行做藝人後私生活難免被公開，Luna同阿匡都有晒心理準備，「無論之後有任何資料公開，佢會喺我隔離。」講到Luna和阿匡當初結婚，就是為了移民台灣，她表示仍在等待中，可能疫情令申請有滯後，有人提議她趁坐移民監順道生埋BB，她就想多享受二人世界，「時間上聽落好似幾完美，但係真係生咗之後先係開始，所以未必係呢兩年，我哋都係比較自由，覺得係時候有小朋友，到時再諗。」