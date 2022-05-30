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軒仔指與周國賢交情似鮑魚

2022-05-30 列印
■周國賢再踏紅館，送鮑魚給軒仔。
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張敬軒《THE NEXT 20 演唱會》前晚邀請了兩組嘉賓，第一位嘉賓周國賢升上台後與軒仔合唱《目黑》，之後更送上親手做的一個大桶，裏面裝滿罐頭鮑魚給軒仔，他說：「我家族做海味，我屋企的鑽石牌鮑魚，我幫你開包？」周國賢拆開包裝後，軒仔拿出一罐鮑魚笑言：「我哋友情就好似一罐鮑魚，襟擺，歷久常新，真空包裝！」

之後軒仔請來另一組嘉賓RubberBand合唱《未來見》，最後安歌了五次才完場。

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