着鬆身裙放狗被指肚凸凸 孫藝珍結婚兩個月傳懷孕

■孫藝珍拖狗散步，竟惹來大肚疑雲。

韓國「迫降CP」玄彬與孫藝珍於3月底成婚後，大家都關注男神和女神何時成功「造人」。昨日孫藝珍在社交網分享悠閒放狗照，意外在網上掀起孫藝珍是否已懷孕的熱門話題。由於孫藝珍在社交網上載的新相，相中的她穿上白色鬆身連身裙，其中一張相坐着，顯得腹部微隆。另一張拖着狗狗的相片，孫藝珍亦疑似用沒拖狗的右手微微遮着腹部。有敏感的粉絲就懷疑她與老公玄彬已成功製造出「蜜月BB」，並因而雀躍不已。但亦有網民認為只是裙身太寬鬆，才製造出有孕味的視覺效果而已。對於孫藝珍懷孕傳聞，其所屬公司MSteam娛樂僅回應說：「演員的私生活部分難以確認。」