AGA唔認做「環球一姐」 為復辦紅館騷做新歌

■左起：連詩雅、JW及吳若希演出籌款節目。

江海迦（AGA）、吳若希、JW及連詩雅等前晚演出《萬眾同心公益金》。AGA被指因陳慧嫻和李幸倪（Gin Lee）離巢而成為「環球一姐」，她未有承認、只稱希望創作的音樂能為樂壇作出貢獻。目前最希望是做新歌為紅館演唱會做準備，預計能於明年舉行，但由於受疫情影響，她的紅館騷取消過三次，她怕小器不敢多說。不過就坦言對於陳慧嫻和Gin Lee不續約感震驚。另外，吳若希又自爆與老公之間好鍾意「體罰」，她表示：「他經常在我瞓覺時向我『批踭』懲罰我，我哋『興』暴力。」