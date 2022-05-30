陳自瑤谷胸躍登紅隧口

一向有身材又肯露的陳自瑤（Yoyo），近年成為豐胸廣告代言人，不時見她大晒C Cup上圍。最近Yoyo又有新廣告出街，更登上紅隧隧道口位置，她在其個人社交網上載穿上粉色Tube Dress紗裙、露半球的性感照，又留言「看到我嗎？有和我say hello嗎？感恩紅隧口再見到自己，看見我的請舉手！」



網民紛紛留言稱：「真係好難睇唔到！」又笑她如此性感，會否令司機分心，隨時釀成交通意外，真係好危險！