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湯唯IU大熱倒灶失影后 宋康昊首奪康城影帝 朴贊郁膺最佳導演

2022-05-30 列印
■宋康昊憑感人作品《孩子轉運站》勇奪影帝。
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第75屆康城電影節閉幕禮及頒獎禮，於當地時間前晚舉行，著名韓國男星宋康昊憑《孩子轉運站》首度榮封康城影帝，亦成為首位奪得此獎的韓國影星。原本呼聲甚高的湯唯及IU（李知恩）同告不敵伊朗女星Zar Amir-Ebrahimi，齊大熱倒灶！

宋康昊前晚在法國第75屆康城電影節中，憑日本名導是枝裕和作品《孩子轉運站》，首度奪得該影展最佳男演員獎。
韓星首度康城稱帝

宋康昊在《孩》片扮演一位生意慘淡的洗衣店東主，與為「嬰兒暫存箱」工作的好兄弟姜棟元，秘密帶走其中一個箱中的男嬰，其後展開一次獨特和觸動人心的奇異旅程！宋康昊這次稱帝，亦創下韓國演員獲得該影展影帝的先河。

與宋康昊合作該片的IU（李知恩），以及《分手的決心》女主角湯唯，賽前均被視為影后大熱門，但她們均敗於伊朗電影《Holy Spider》女主角Zar Amir-Ebrahimi手中！《Holy Spider》改編自真人真事，講述2000年伊朗馬什哈德接連有十多名妓女遇害，Zar Amir-Ebrahimi扮演的女記者深入調查，發現警方漠視此案，並調查出背後的驚人真相。
朴贊郁再度揚威

湯唯失落影后，執導《分手》的韓國名導朴贊郁就憑該片奪得最佳導演獎！這次是朴贊郁第三度揚威康城影展，他早在03年曾經憑《原罪犯》奪得該影展格蘭披治評審團大獎，09年則憑《饑渴誘罪》獲評審團獎。《分手》內容講述朴海日飾演的刑警，奉命調查男子神秘墮崖命案，他調查到涉嫌殺夫的湯唯時，漸漸被她吸引，漸墮進危險之中！

今屆影展最高榮譽金棕櫚獎由瑞典導演Ruben Ostlund執導、活地夏理遜主演的《Triangle of Sadness》奪得；格蘭披治評審團大獎由《Stars at Noon》奪得；評審團獎就頒給《Le Otto Montagne》和《Hi-Han》兩部電影；《Boy from Heaven》則摘下最佳劇本獎。「貓王」外孫女Riley Keough有份執導的《War Pony》獲金攝影機獎，日本新晉女導早川千繪作品《Plan 75》則獲金攝影機特別獎。■湯唯在公佈賽果前已離開康城。
■湯唯在公佈賽果前已離開康城。
■Zar Amir-Ebrahimi榮膺影后！
■Zar Amir-Ebrahimi榮膺影后！
■朴贊郁憑新作獲最佳導演獎。
■朴贊郁憑新作獲最佳導演獎。
■IU（中）亦被視為影后得主大熱門。
■IU（中）亦被視為影后得主大熱門。
■Ruben Ostlund奪最高榮譽金棕櫚獎，激動高呼！
■Ruben Ostlund奪最高榮譽金棕櫚獎，激動高呼！
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