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內地女導陳劍瑩奪最佳短片獎

2022-05-30 列印
■陳劍瑩領獎後亦有發文感謝姚安娜。
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今屆康城電影節最佳短片金棕櫚獎，由內地導演陳劍瑩憑《海邊升起一座懸崖》奪得，她領獎致詞時感謝祖國，其後亦有在微博發文感謝姚安娜。

《海邊升起一座懸崖》由「華為小公主」姚安娜主演，內容講述隕石撞擊地球，引發海底火山噴發，江邊小鎮恐被海水倒灌，當地人紛紛逃離。姚安娜飾演的念念，不得不離開熟悉的家鄉，與過去的一切告別。■《海邊升起一座懸崖》由姚安娜主演。
■《海邊升起一座懸崖》由姚安娜主演。
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