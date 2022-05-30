內地女導陳劍瑩奪最佳短片獎

■《海邊升起一座懸崖》由姚安娜主演。

今屆康城電影節最佳短片金棕櫚獎，由內地導演陳劍瑩憑《海邊升起一座懸崖》奪得，她領獎致詞時感謝祖國，其後亦有在微博發文感謝姚安娜。《海邊升起一座懸崖》由「華為小公主」姚安娜主演，內容講述隕石撞擊地球，引發海底火山噴發，江邊小鎮恐被海水倒灌，當地人紛紛逃離。姚安娜飾演的念念，不得不離開熟悉的家鄉，與過去的一切告別。