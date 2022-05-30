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第75屆康城電影節部份獎項得獎名單

2022-05-30 列印
《Triangle of Sadness》
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最高榮譽金棕櫚獎：
《Triangle of Sadness》
最佳導演獎：
朴贊郁《分手的決心》
最佳男演員：
宋康昊《孩子轉運站》
最佳女演員：
Zar Amir-Ebrahimi《Holy Spider》
格蘭披治評審團大獎：
《Stars at Noon》、《Close》
評審團獎：
《Le Otto Montagne》、《Hi-Han》
最佳劇本：
Tarik Saleh《Boy from Heaven》
最佳短片：
陳劍瑩《海邊升起一座懸崖》《分手的決心》
《分手的決心》
《孩子轉運站》
《孩子轉運站》
《Holy Spider》
《Holy Spider》
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