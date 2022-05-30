第75屆康城電影節部份獎項得獎名單

周六歐聯決賽，皇家馬德里在法國聖但尼法蘭西體育場1:0小勝利物浦，第十四次封王，教練安察洛堤球員和教練時代合共六奪大耳朵盃，更是無出其右。銀河艦隊今季歐聯不被看好，但淘汰賽階段先後險勝巴黎聖日耳門、車...

2022-05-30