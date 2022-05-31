■軒仔與Ivana擁抱，約定下世相認。

■楊受成向Edan舉手指公，不知是否讚他人氣勁。

■楊受成伉儷一直都好支持軒仔。

■軒仔請到Ian做嘉賓，開心到為他改Rundown。

■軒仔即場為Jer的唱片簽名，送禮變攞簽名。

張敬軒《THE NEXT 20 HINS演唱會》前晚在紅館尾場演出，軒仔在開場時已表示會豁出去唱，最後唱到凌晨1點10分，以詩歌《遇見神》為演唱會畫上完美句號，但即使場館播出散場廣播，觀眾仍繼續大叫encore。軒仔事後透露晚晚超時，相信被罰總數過百萬，笑言對老闆楊受成來講是濕濕碎，並感謝老闆一直對他無限量支持。張敬軒演唱會最後一場吸引不少圈中人捧場，包括呂爵安（Edan）、郭嘉駿（193）、霍啟剛、霍啟山、谷德昭等，老闆楊受成更睇足全場。軒仔在台上表示自出娘胎都不敢想像開超過25場演唱會，想不到今次開到26場，前晚更是他第50場紅館演唱會，「這場騷由40歲做到41歲，原本做五場休息兩日回氣，想不做完第二round就休息了四個月，大家一起經歷第五波疫情都很辛苦，能夠再開騷很感恩。」軒仔又感謝老闆楊受成對他無限量支持。感激老闆楊受成無限量支持前晚軒仔邀多年好友王菀之（Ivana）以及MIRROR成員Ian（陳卓賢）和Jer（柳應廷）擔任嘉賓，他介紹Ivana出場時，指二人是靈魂相認的朋友，也是出生入死好拍檔，他半跪迎接Ivana出場合唱《留白》，Ivana讀出寫給軒仔的信，當她講到幾年前被軒仔問「如果下一世遇唔返我點算？」軒仔已忍不住哭，Ivana也哽咽說：「我怕你唔記得，o依家再答你一次，我會去搵返你。」二人擁抱，場面感人。演唱會最後五度安歌，於凌晨1點10分完結。軒仔受訪時對於26場都超時，他相信罰款總數過百萬，笑言：「對老闆來講應該濕濕碎，應使得使，其實我有同老闆講不好意思，他同我講無嘢緊要過支持者對你的支持。」軒仔寄語冼靖峰加油講到有冼靖峰粉絲不滿偶像無被邀做嘉賓，軒仔指冼靖峰有聯絡他，表示希望他不受影響，他有叫對方加油做多些作品，有作品比做嘉賓更有意義。Ian和Jer任安歌環節嘉賓，在送禮環節，Ian表示知軒仔鍾意古董，於是送上自己第一架擁有的玩具車，但軒仔稱：「如果呢架係古董，我咪係出土文物？」更扮嬲踢Ian。到Jer出場時，軒仔感謝Jer收工即趕來，二人合唱《我的天》後，Jer感謝軒仔並送上人生第一隻買的唱片，正是軒仔的《酷愛》，軒仔即場簽名又說：「大家睇到代溝嗎？他人生第一隻碟是我的碟。」軒仔看着唱片封面慨歎：「每個人都有不堪回首的過去。」