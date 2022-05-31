《壯志2》刷新靚佬湯紀錄 北美上映首四日預收11.7億

《壯志2》的海外票房同樣收1.24億美元，而上周四優先場都大收1,920萬美元（約1.48億港元），是派拉蒙電影公司最高優先場票房紀錄，認真厲害。另外，電影在影評網站爛番茄的好評度高達97%。
《壯志2》被指以每小時11,000美元（約85,250港元）的價格，向美國海軍租用F-18戰鬥機，還規定靚佬湯及其他演員不得觸碰戰機的操控台。
政府放寬酒吧限聚令後，中環兩間酒吧即爆疫情，令人擔心病毒擴散。本報發現，旺角橋底一間隱世餐廳，近年是外籍年輕人聚腳熱點，儼如「旺角蘭桂坊」，在當局放寬限聚令後，熱鬧場面再現，有外籍男女在餐廳聚餐後，移...
2022-05-31
近日內地的小學教材引起社會廣泛關注，民眾指出不少插圖畫風奇怪，內容更涉嫌傳播不良意識，官媒亦相繼報道話題，盼教育部門改進。中國教育部表示高度重視，將部署對全國中小學教材進行全面排查。人民教育出版社（簡...
2022-05-31
俄烏戰事持續三個月，雙方在烏東頓巴斯地區激戰，單日有逾百設施遭炸毀。俄羅斯外長拉夫羅夫首度承認，對烏特別軍事行動有殺平民。烏軍指出，東部有三個地區正爆發激戰，俄軍周日摧毀了逾百個民用設施和住宅，有三名...
2022-05-31
鐵路沿線屋苑一向受到用家追捧，據《星島地產網》報道，中原地產資深區域營業經理方翰達表示，大埔新達廣場5月暫錄約2宗買賣成交，屋苑最新成交為6座低層G室，面積489方呎，2房間隔，放盤時開價約785萬，...
2022-05-31
市場憧憬通脹見頂，美股上周五造好，上海有序推進復工復產，港股周一高開236點，其後升幅擴大，恒指重上21000關，更升穿50天線，收報21123點，飆升426點或2.06%。科指收報4352點，升16...
2022-05-31
歐聯決賽雙雄皇家馬德里和利物浦，周日均舉行勝利巡遊，同時凸顯出兩家球會的核心價值。紅軍失掉英超和大耳朵盃也好，氣氛反而更熾熱，球迷全力支持叫領隊高普和隊長佐敦軒達臣深受感動；銀河艦隊粉絲延續以我為尊的...
2022-05-31
41歲鍾欣潼（阿嬌）最近減肥成功，靚爆參加內地綜藝真人騷《乘風破浪的姐姐3》，惡鬥來自中港台及韓國的29位「姐姐」，當中包括前「情敵」Jessica（韓團少女時代前成員鄭秀妍）。《頭條日報》取得阿嬌獨...
2022-05-31
經過第五波疫情的嚴重挑戰，港人深明由個人做起，同心抗疫的重要性。然而，當政府放寬限聚令，即刻出現一鬆，酒吧業即爆疫的惡劣情勢，令業界過去兩年內不斷聲稱他們受到「特殊對待」的說法，不攻自破，業內必須立刻...
2022-05-31
昨日潘頓憑容廄「盈嵐」、葉廄「大才」和東廄「美麗同享」三W兼做騎師王，後駒勝出國際三級賽獅子山錦標。至於蔡約翰憑「健康快駒」和「勝得出色」起孖，賽後仍落後羅富全兩W。其餘姚本輝勝出「機械戰士」和「英之...
2022-05-30