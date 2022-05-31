《壯志2》刷新靚佬湯紀錄 北美上映首四日預收11.7億

■《壯志2》成為靚佬湯開畫票房最高的電影。

湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》上周五在北美開畫，首周末票房勁收1.24億美元（約9.61億港元），預計連周一的美國陣亡將領紀念日，上映頭四日，票房已高達1.51億美元（約11.7億港元），亦是靚佬湯事業中開畫票房最高的電影。《壯志2》的海外票房同樣收1.24億美元，而上周四優先場都大收1,920萬美元（約1.48億港元），是派拉蒙電影公司最高優先場票房紀錄，認真厲害。另外，電影在影評網站爛番茄的好評度高達97%。《壯志2》被指以每小時11,000美元（約85,250港元）的價格，向美國海軍租用F-18戰鬥機，還規定靚佬湯及其他演員不得觸碰戰機的操控台。