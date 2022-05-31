康城影帝宋康昊凱旋返韓 不忘恭賀朴贊郁獲最佳導演

■《孩子轉運站》一眾演員宋康昊、IU及導演返回韓國。

■宋康昊祝賀朴贊郁奪康城最佳導演獎。

《第75屆康城影展》圓滿結束，韓國影帝宋康昊憑日本名導是枝裕和執導的《孩子轉運站》登上康城影帝寶座，亦是首位獲此獎項的韓國演員。昨日《孩》片的演員宋康昊、IU、李周映及姜棟元返回韓國，導演是枝裕和都一同飛抵仁川機場，獲大批fans及傳媒到場迎接。宋康昊受訪時表示多得喜愛韓國電影的人支持，才能獲獎，並興奮展示影帝獎牌。他又提到與是枝裕和的合作，「即使國籍不同，我們也可以擁有相同的文化、相同的思想，以及通過電影有相同的情感。」此外，宋康昊談到曾與他三度合作的朴贊郁，在康城贏得最佳導演獎，宋康昊稱二人如兄弟一樣，精神上互相扶持，並向朴贊郁說「恭喜」。