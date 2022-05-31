唔介意舊戀情被擺上枱 方力申稱與Stephy有共識

■Stephy（中）剛與舊隊友吳雨霏慶生。

方力申（小方）與米雪昨日到觀塘為港台拍攝微電影《出發2022》，小方被問到前女友鄧麗欣（Stephy）擔任張敬軒演唱會的嘉賓時，被軒仔重提他們的舊情；小方透露剛與Stephy在共同朋友的生日活動上碰面，當時也談到此事，他表示：「當時Stephy笑笑口對我說：『你明嘅！』意指大家都是做嘢。」問小方現在如Stephy再揀他，是否會不抗拒？小方即迴避指不會回應。在微電影中，小方以魔術o氹老人家，但現實生活中小方表示追女仔不會靠這些玩意，而是靠真心，但自言十分失敗。小方又指林盛斌（Bob）一直有介紹女仔給他，但由於他怕醜一直沒有接受，他說：「Bob傳給我的女仔相全是三點式泳衣照，Bob話他鍾意身材好。」