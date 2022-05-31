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中環碼頭赤膊拍戲　爆肌霆鋒任睇療傷

2022-05-31 列印
■赤膊上陣的霆鋒，盡晒健碩肌肉。
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謝霆鋒近日在港拍攝邱禮濤執導的英皇電影《海關戰線》，該片由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟及吳鎮宇等主演，卡士強勁，霆鋒更首度兼任動作指導。

霆鋒和劉雅瑟前晚在中環9號碼頭拍攝《海》片時，現場有警車、消防車、救護車及海關車輛及過百位臨時演員。劇情講述霆鋒為拘捕犯人至背部受傷，要赤膊讓救護員治理傷勢。面部化上傷痕及背部貼上大紗布的霆鋒，露出健碩胸肌和腹肌，吸引不少途人圍觀。霆鋒亦提點扮演救護人員的演員，如何為他貼上紗布。■霆鋒和劉雅瑟前晚在中環拍外景。
■霆鋒和劉雅瑟前晚在中環拍外景。
■霆鋒讓工作人員在背部貼上紗布。
■霆鋒讓工作人員在背部貼上紗布。
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