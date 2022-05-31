■欣宜在限時動態分享搞笑慶生短片。

昨日踏入35歲的鄭欣宜，已屆繼承母親沈殿霞（肥姐）6000萬元遺產的指定年齡。欣宜曾在訪問中透露，肥姐臨終前曾叮囑她要做個有用的人，要工作，不可以懶！事業有成的欣宜將於下月舉行紅館個唱，相信肥姐在天之靈也感安慰。欣宜昨日在社交網分享大批好友為她慶生的相片和短片，她其後貼出熱淚盈眶的相片並留言道：「多謝大家嘅祝福！今日35歲lu~祝自己和我愛我嘅人都身體健康、日日都有值得開心嘅事情發生！」更有派對表情符號，相信仍有很多老友排住隊約她慶祝呢！