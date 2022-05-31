Day圓夢做星激動落淚

■Marf（左）當日回到公司才知有誰成為隊友。

ViuTV新節目《我哋係COLLAR》昨晚播出首集，內容記錄女團COLLAR成軍過程，包括眾成員的心路歷程及準備出道的實況。去年底在《全民造星IV》總決賽中，19歲的Day（許軼）在賽後受訪激動標淚，她透露家庭經濟狀況不好，媽媽的工作很辛苦。Day為了追夢，早上打工下午學跳舞，晚上再打另一份工，生活很難熬，16歲時曾自定三年期限，如未能出道便放棄夢想！在總決賽奪季軍得以圓出道夢的Day，甚感激Fans的支持！而Marf（邱彥筒）則難忘，當獲悉芯駖成為隊友時，感動到落淚！