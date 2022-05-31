惡鬥姐姐 為《浪姐3》激減30磅 鍾欣潼公開 5天必瘦排毒減肥法

排毒減肥 ■阿嬌以含豐富纖維素嘅紫薯當主食，因為能促進腸胃蠕動。

香港代表 ■阿嬌、阿Sa及薛凱琪都係香港代表。

靚靚中女 ■2016年，阿嬌去馬爾代夫潛水，35歲嘅佢keep得唔錯。

史上最Fit ■2005年，24歲嘅阿嬌着三點式非常之Fit。

勤做運動 ■除營養餐，阿嬌亦會做運動配合。

低卡美食 ■燒雞雜菜沙律、水煮椰菜及涼拌秋葵、醬油燒鰻魚及雞湯，加蘑菇炒西蘭花及以紫番薯代替白飯，加腐皮及雙份通菜。

41歲鍾欣潼（阿嬌）最近減肥成功，靚爆參加內地綜藝真人騷《乘風破浪的姐姐3》，惡鬥來自中港台及韓國的29位「姐姐」，當中包括前「情敵」Jessica（韓團少女時代前成員鄭秀妍）。《頭條日報》取得阿嬌獨家排舞相，重現「V煞」面的她，大晒23吋蛇腰，狀態大勇，最難得阿嬌有好嘢唔收埋，向本報公開必瘦嘅「5天排濕毒營養湯減肥法」。 採訪：方騫平《浪姐3》陣容強勁，30位「姐姐」分別有Twins的蔡卓妍（阿Sa）和阿嬌，香港代表仲有胡杏兒、薛凱琪；加埋內地及台灣代表黃奕、吳謹言、許茹芸、「甜心教主」王心淩及郭采潔等。強敵當前，回復纖瘦嘅阿嬌接受本報訪問時承認為節目而扚起心肝減肥：「《浪姐3》係一個好好嘅節目，有好多好好嘅姐姐，都想用最好嘅狀態參加呢個綜藝，將最好嘅一面畀粉絲同觀眾睇。」入行以嚟最Fit據知，今年初開始阿嬌經已秘密練兵，除做運動外，仲搵埋營養師設計每日餐單。直至近3個月，阿嬌為咗《浪姐3》每日排舞幾個鐘，運動量好大，攰到冇乜胃口，想瞓多過想食，意外地瘦多一個圈，o依家身形薄如紙板。阿嬌自爆：「單係呢3個月體重再下跌咗10幾磅，腰圍再縮咗吋半。」對於現時體態，阿嬌表示滿意，但實際磅數就唔多講嘞。從阿嬌提供嘅相片估計佢體重唔夠100磅，腰圍約23吋，較21年前初出道時更瘦，對比起一年前因荷爾蒙失調暴肥至130磅，瘦咗超過30磅。戒甜戒酒戒生果阿嬌多年嚟如氣球般時肥時瘦，她承認單靠節食減肥往往會半途而廢。o依家阿嬌轉用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」。連續5日，每日都要飲一種唔同嘅肉 (雞、海鮮或豬）煲成嘅湯，做法冇限制。另外，每日最少要食3個蛋白，早、午兩餐一定要食一小碗米飯或廣東米粉，唔夠飽可加肉（不能甜及炸）和綠葉菜（油麥菜、羽衣甘藍及菠菜等） ，菜要愈綠愈好；食晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒，所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。如果餐與餐之間肚餓，可以食滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生番茄（代替水果）。阿嬌說：「o依家靠每日排練、運動同清淡飲食去keep fit，跟同事一齊食飯嘅時候，佢哋會食正常餐，我就會食番薯同菜，又唔覺得係辛苦，只要大家鍾意咁就值得。」