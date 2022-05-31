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曾經肥妹

2022-05-31 列印
■去年4月，阿嬌參演內地真人騷《怦然心動20歲》時脹咗好多。
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阿嬌身形時肥時瘦，佢試過好多減肥法，明白多菜少肉多做運動係瘦身嘅最佳方法。■2019年6月，阿嬌穿鬆身裙現身橫店活動時被誤會懷孕。
■2019年6月，阿嬌穿鬆身裙現身橫店活動時被誤會懷孕。
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