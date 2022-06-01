■疫情對Jason其中一個好處，就是多了時間跟囡囡陳羿辰相處。

■Jason跟Rapper Novel Fergus首度合作《墜落》，一齊演繹MV。

■本來Jason有提議過《墜落》MV加入動漫元素，但因成本太高而放棄。

■黎明出任Jason演唱會嘉賓，在台上更大讚後輩唱功。

■入行多年，想不到Jason現在演唱仍會怯場緊張。

陳柏宇（Jason）最近推出新歌《墜落》，曲風帶點動漫感覺，更首度跟本地Rapper Novel Fergus合作。講到人生中少有情緒「墜落」一刻，因他很懂得凡事向好方向想，連疫情亦未有情緒太受影響。去年底舉行的《Fight For》演唱會獲高度評價，Jason承認下苦功令唱功有進步，但不會自滿堅持學習。採訪：杜杜 攝影：沈健程新歌有Rap部份， Jason坦承從沒想過親自演繹，因有自知之名，「唔應該因為歌手第一次Rap，好唔好都唔緊要，呢個係唔應該有分數攞，尤其是我呢個年資，唔應該做咪交畀人做囉！仲好O添！同本地Rapper合作，去擴闊我對本地音樂嘅認識，win win。」唱功獲讚不自滿生活中，Jason好少因一件事而心情「墜落」，就算這段疫境下，他都能積極正面去想，「既然每個人都要經歷，冇得避咪拆掂佢囉！所以我冇因疫情令情緒好差，當然唔係好開心，但係都有啲開心嘢發生，譬如我學咗唱歌、學多咗投資，同個女嘅關係，可能比佢返學更加多時間見面，所以係你點樣去睇件事，可以向好嘅方向去睇。」去年12月舉行兩場《Fight For》演唱會好評如潮，獲讚的Jason坦承開心，最值得開心是可以堅持演唱會主題去編排歌曲，將大家熟識的歌留待安哥部份才唱，「個表現係冇得再好，再好只有我再唱得好啲。」當日連演唱會嘉賓黎明，都有讚Jason唱功了得，對演唱一直有下苦功的他，就算演唱會完成後，仍keep住跟老師學習，因他到今時今日仍會怯場，「緊張一定會影響唱歌發揮，但係以前拎住100蚊，最終攞咗70蚊出嚟畀大家睇，但o依家個袋有500蚊，可以拎350蚊，都係七成出嚟，但呢個七成嘅價值多咗好多倍。」他最希望一直保持到水準，「如果社會要求歌手唱歌好係120分，最好係200分，我希望長時間可以喺160分水平以上。」