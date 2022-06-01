向狙擊出軌醜聞記者求饒 汪小菲道歉：不再打擾大S

■汪小菲早前承認酒後失態，但否認出軌。

■葛斯齊展示「小汪」傳來求饒的短訊。

■葛斯齊在社交網貼出汪小菲涉出軌的照片。

■葛斯齊叫汪小菲向他提告。

■汪小菲和前妻大S育有一對子女。

■張穎穎被指是汪小菲其中一位女友。

汪小菲前日發文否認與大S（徐熙媛）離婚前曾出軌，又疑似轉移視線突指大S「長期服用違禁藥」，在寶島的爆料記者葛斯齊昨日召開記者會，再爆料指汪出軌對象涉多名女子！汪昨晚再發文認低威，向大S道歉及承諾不再打擾大S。汪小菲前日突發文指前妻大S（徐熙媛）涉「長期服用違禁藥」，大S方面澄清是服用抗癲癇藥及抗壓鬆弛劑，並非違禁藥物。汪小菲昨晚再度發文，向大S及前外母道歉，他說：「我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事，我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚……網上所有的批評和嘲諷我都接受……除了孩子的相關事宜外，也不會再打擾到熙媛的生活。」屢爆料指汪小菲涉在離婚前出軌的台灣爆料記者葛斯齊，昨早在台灣召開記者會，揚言手握汪去年先後跟多名女子過從甚密的照片，指他除了張穎穎，還有5名女友，並稱會在昨晚的網上直播公開有關照片。被公開求饒短訊葛斯齊指手上有汪小菲與5名女子的照片，當中包括中、韓圈內及圈外女子，相中人有身體接觸，他在去年6月已得知汪小菲與張穎穎有染，又指汪曾透過中間人問他是否需要「公關費」，暗示想以揞口費叫葛斯齊封口。昨日記招上，葛斯齊收到汪小菲傳來訊息，遂向在場傳媒展示，內容提到：「能不能看在家裏人身體不好的面子上不繼續爆料了，我這邊甚麼能做的，您可以和我說……」葛斯齊指汪是以其母張蘭入院為由求情，公開說要提告，私下卻在求饒！汪小菲曾發文指「台媒狗仔子虛烏有」，就令葛斯齊大感不滿，故要公開證據，揚言昨晚網上直播公開有關照片，他亦不會收汪方面的「揞口費」！