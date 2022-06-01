安柏涉作偽證或被起訴

■安柏呈堂的受傷照片被證實曾修改。

■被指勝券在握的尊尼，出庭時表現輕鬆。 美聯社

尊尼特普在美國入稟控告前妻安柏赫特誹謗他家暴的官司，上周五結案陳詞後，將於當地時間本周二宣判。有誹謗案律師向傳媒表示，該案接近尾聲時，安柏有作假證供之嫌，她有可能面臨追究甚至是被起訴，又指：「愈來愈多的客觀證據，證明安柏在宣誓下說謊。」早前在庭上，有數碼搜證專家作供指出，安柏的受傷照片或影片有修改過的痕迹。安柏作假證不止侵犯司法制度，是嚴重罪行，故安柏若被追究的話，有機會面臨刑事起訴甚至最終要坐監！