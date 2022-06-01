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安柏涉作偽證或被起訴

2022-06-01 列印
■安柏被指涉在庭上說謊。 美聯社
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尊尼特普在美國入稟控告前妻安柏赫特誹謗他家暴的官司，上周五結案陳詞後，將於當地時間本周二宣判。

有誹謗案律師向傳媒表示，該案接近尾聲時，安柏有作假證供之嫌，她有可能面臨追究甚至是被起訴，又指：「愈來愈多的客觀證據，證明安柏在宣誓下說謊。」早前在庭上，有數碼搜證專家作供指出，安柏的受傷照片或影片有修改過的痕迹。安柏作假證不止侵犯司法制度，是嚴重罪行，故安柏若被追究的話，有機會面臨刑事起訴甚至最終要坐監！■安柏呈堂的受傷照片被證實曾修改。
■安柏呈堂的受傷照片被證實曾修改。
■被指勝券在握的尊尼，出庭時表現輕鬆。 美聯社
■被指勝券在握的尊尼，出庭時表現輕鬆。 美聯社
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