任睇No.1
  • 28º
  • 88%
  • 2022年6月1日 星期三
熱門： 疫苗通行證旺角屯馬綫九龍城街市灣仔

日報新聞 > 娛樂

麥皓兒呻遭扯裙插收音咪

2022-06-01 列印
■麥皓兒稱絕不啞忍不當行為。
Previous Next

麥皓兒日前在社交網透露，拍攝新劇《下流上車族》期間，遭一名首次合作的外判收音師沒先知會就突然粗暴地從背後大力扯開她的裙，將收音咪插落她的腰以下並左右來回移動，令她驚訝不安。

TVB企業傳訊部昨日就有關事件表示：「本台嚴肅跟進有關事件，已作跨部門溝通，並與相關藝員及幕後工作人員了解情況。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd