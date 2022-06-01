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菊梓喬疑有新歡 吳卓羲笑談打戲

2022-06-01 列印
■菊梓喬密會金毛男子齊睇樓。
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　菊梓喬（Hana）和吳卓羲傳緋聞多時，但據最新一期《東周刊》報道，Hana早前和一名金髮男子結伴到元朗睇村屋樓盤，男方對她呵護備至！
疑似被菊梓喬瞞住的吳卓羲，前晚在新片《逃獄兄弟3》首映禮談到片中對打戲時說：「我喜歡和打得好的人對打，（栢天男的身手也很好？）為何不安排他和我對打呢？還是怕我打死他！哈哈！」■吳卓羲暢談拍攝新片話題。
■吳卓羲暢談拍攝新片話題。
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