菊梓喬疑有新歡 吳卓羲笑談打戲

■吳卓羲暢談拍攝新片話題。

菊梓喬（Hana）和吳卓羲傳緋聞多時，但據最新一期《東周刊》報道，Hana早前和一名金髮男子結伴到元朗睇村屋樓盤，男方對她呵護備至！疑似被菊梓喬瞞住的吳卓羲，前晚在新片《逃獄兄弟3》首映禮談到片中對打戲時說：「我喜歡和打得好的人對打，（栢天男的身手也很好？）為何不安排他和我對打呢？還是怕我打死他！哈哈！」