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朴信惠誕B仔母子平安

2022-06-01 列印
■朴信惠今年初與崔泰俊「奉子成婚」。
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現年32歲的朴信惠今年1月下嫁31歲男星崔泰俊，她昨日宣佈已於首爾在崔泰俊陪產下誕子，她和BB均很健康。

朴信惠的公司透露︰「朴信惠在崔泰俊和親友的祝福下正在休息，兩夫婦也向大家的祝賀表達謝意，希望大家對他們及剛出生的孩子，給予溫暖的祝福和支持。」
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