難定安柏尊尼勝負 陪審團求法官指引

■安柏早前被指有作偽證之嫌。

■法官Penney Azcarate引導陪審團作出裁決。

尊尼特普在美國控告前妻安柏赫特誹謗的官司，上周五結案陳詞後，原定於當地時間周二判決，但陪審團再商討4小時仍未能得出一致結果，陪審團遂問該案法官Penney Azcarate，陪審團應只考慮安柏涉案專欄文章的標題，還是就整篇文章裁決是否構成誹謗？法官回應道：「誹謗陳述只關於標題，不是整篇專欄。」安柏涉案的文章標題為：「我反對性暴力——並面對我們文化的憤怒，必須改變」，尊尼的律師團隊指該文章內容失實，但法官引導陪審團指，不用考慮有關觀點，勢影響尊尼一方勝算。此外，身在英國的尊尼連日擔任Jeff Beck的演唱會嘉賓，前日演出時更獲舊愛姬摩絲捧場。