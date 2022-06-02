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譚耀文慘遭黃德斌撳住嚟打

2022-06-02 列印
■黃德斌把譚耀文的頭按在枱上！
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黃德斌在《逃獄兄弟3》中由獄長淪為階下囚，與譚耀文演的獄中大佬有一場在廚房中的肉搏打鬥戲，拍攝前肋骨受傷的後者慘被「撳住嚟打」！

譚耀文表示：「真係咩傷都受過，好彩對手係經驗豐富嘅德斌，拍得放心、效果又好。」他最難忘就是拍第一部電影，就被泰拳高手打甩牙，「咁我執番隻牙就即刻去醫院，止完血再返嚟完成拍攝！」黃德斌在拍攝時亦特別小心，直言擔心令譚耀文傷上加傷！■譚耀文槍指黃德斌，氣氛緊張。
■譚耀文槍指黃德斌，氣氛緊張。
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