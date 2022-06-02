向海嵐張名雅齊撐傷健共融

■向海嵐、張名雅和與會者交流。

由歷屆港姐組成的「慧妍雅集」開展「愛心百家被」項目，並推行慈善轉贈計劃，已送出近八百套牀品套裝予不同社福機構、學校及院舍。慧妍副主席向海嵐及會員張名雅，日前在中環街市出席受惠的非牟利團體「極地同行」活動體驗日，了解該會的「傷健共融、共學、共享」理念。向海嵐表示：「傷殘人士身體上的缺憾沒有成為障礙，他們的心理質素有時候甚至比健全人士更強大，大家透過分享可以互相學習，我亦被他們的積極正面感染。」