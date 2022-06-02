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趙希洛自爆被山聰嫌棄太肥 譚俊彥拍親熱戲一早備案

2022-06-02 列印
■左起：譚凱琪、譚俊彥與龔嘉欣宣傳新劇。
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陳山聰、趙希洛、譚俊彥、譚凱琪（Zoie）及龔嘉欣等昨日出席TVB新劇《十八年後的終極告白2.0》宣傳活動。陳山聰與趙希洛飾演夫婦，劇中有不少親熱戲，希洛笑謂除了山聰外，與譚俊彥及一個神秘角色都有親熱戲，不過希洛自爆拍攝時就被山聰嫌肥，「有場戲是講佢抱起我，點知佢即刻話我好重，其實當時都減了10磅，不過都被嫌棄！」

譚俊彥在內地拍劇拍了五個幾月，幸得劇組提早完成他的戲份，他才能回港宣傳兼為今日7歲生日的囡囡慶祝。日前播出譚俊彥和譚凱琪的浴室親熱戲掀熱話，他笑指太太一早知有親熱戲，而太太和Zoie老公都不時來探班，強調並非監場，指另一半接收工很正常。■山聰與趙希洛新劇中好多親熱戲。
■山聰與趙希洛新劇中好多親熱戲。
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