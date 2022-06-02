《阿媽》首個預告曝光 阿Jer單打姜濤擦出火花

■毛舜筠夾在阿Jer與姜濤中間做和事老。

由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤及柳應廷（阿Jer）主演的《阿媽有咗第二個》，早前入圍《第十七屆大阪亞洲電影節》競賽項目，同時亦奪得《芝加哥亞洲躍動電影節》觀眾票選獎，但早前香港受疫情影響，電影遲遲未能上映。昨日電影公司推出首個預告片，片中講述飾演阿媽的毛舜筠出山做經理人，並計劃打造在茶餐廳工作的方晴（姜濤飾）做歌手，至於飾演囝囝的子軒（柳應廷飾）對阿媽的決定不太支持，其後兩子「同居」，阿Jer顯得不滿，經常單打姜濤。當姜濤介紹自己做茶餐廳時，阿Jer卻冷漠回應︰「睇得出！」二人擦出不少火花，十分有趣。