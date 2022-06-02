為頭炮旅遊節目搏到盡 張沛樂單身勁Free 泰國狂晒33E

疫情緩和，旅遊節目《重新出發》將於7月18日至9月30日在香港開電視77台播出，已成日本人妻嘅前無線藝員陳約臨將拍攝日本篇；近年返新加坡發展嘅張振朗舊愛陳芷尤，跟劉芷希齊推介獅城和大馬；韓國及澳洲分別由鄭金鈴及袁學謙上陣；許綽婷拍台灣篇；至於沙律被欽點演出泰國篇，她會走訪泰國曼谷多地，尋覓吃喝玩樂嘅好地方，介紹當地又平又歎嘅Spa，由於芭堤雅有刺激好玩嘅水上活動，所以沙律預先張揚會玩泳衣放題，出發前更特意找營養師幫助減磅。
配合要求性感冇底線
沙律不論喺事業及感情方面都回復自由身，年初跟保錡分手後，4月主動要求跟ViuTV解約，決定「重新出發」！沙律為咗打響喺新地盤嘅頭炮旅遊節目，一到埗就急不及待換上黃色三點式泳衣落水，大晒超deep事業線，簡直係人間「胸」器。另外，又於藍天白雲下大擺甫士，33E、23.5、34.5浮凸身形，之前喺ViuTV完全睇唔到。今次沙律成為《重新出發》嘅秘密武器，問到係咪性感冇底線？她大笑說：「都係配合導演要求，做好溝通！」至於o依家減到110磅，係咪對身材好滿意呢？沙律輕鬆跳過問題：「其實已經冇乜深究自己外表上嘅好同壞，我覺得認真去玩，做好拍攝嘅最佳狀態已經係最吸引！」
觀眾有去旅行嘅感覺
沙律強調節目重點唔係佢身材，係要肩負一個重要任務：「因為疫情下好多人都去唔到旅行，呢次要令觀眾有去旅行嘅感覺。」兩年半冇外遊的沙律去過泰國，但今次感覺就特別興奮，除咗有得去玩，仲有好多驚喜，「主要都係拍攝經歷疫情嘅泰國有乜轉變，沿途上都感恩拍攝團隊好有愛咁做每一件事，大家都好開心。」