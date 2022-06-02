為頭炮旅遊節目搏到盡 張沛樂單身勁Free 泰國狂晒33E

興奮擺Pose ■沙律好耐冇去旅行，一到埗已急不及待換泳衣曬太陽。

依然誘人 ■水中沙律輕托香腮，睇佢幾鬼靚。

開心出發 ■沙律大晒長腿加回眸微笑，殺死人。

晒下技能 ■沙律有機會畫吓畫，展現藝術天份。

半裸寫真 ■今年初，沙律首度推出個人寫真集《CHANGES》。

瘦咗好多 ■沙律公開歎土耳其浴嘅靚相，呢個角度望真係瘦咗好多。

重新出發 ■今年初跟保錡分手，兩人再見不是朋友。

■跟保錡分手後，沙律即離開ViuTV拍攝香港開電視節目《疫境中的餐桌》。

一向大方 ■沙律身材出眾，而且大方晒身材。

一償所願 ■沙律好鍾意泰國民族服裝，今次終一償所願。

33E性感女神張沛樂（沙律）帶同10套性感泳衣「胸」降泰國曼谷，幫已加盟余詠珊「好好製作」的前TVB金牌監製張志明，拍攝於開電視播出的旅遊節目《重新出發》。《頭報日報》為讀者謀福利，率先取得沙律在當地拍攝的三點式噴血性感靚相，見她輕挨喺池畔享受日光浴，深長事業線加嘴唇微張，完全係醒神妙品！兩年半冇去過泰國嘅沙律好興奮，「真係好似中咗頭獎咁開心！」 採訪：方騫平疫情緩和，旅遊節目《重新出發》將於7月18日至9月30日在香港開電視77台播出，已成日本人妻嘅前無線藝員陳約臨將拍攝日本篇；近年返新加坡發展嘅張振朗舊愛陳芷尤，跟劉芷希齊推介獅城和大馬；韓國及澳洲分別由鄭金鈴及袁學謙上陣；許綽婷拍台灣篇；至於沙律被欽點演出泰國篇，她會走訪泰國曼谷多地，尋覓吃喝玩樂嘅好地方，介紹當地又平又歎嘅Spa，由於芭堤雅有刺激好玩嘅水上活動，所以沙律預先張揚會玩泳衣放題，出發前更特意找營養師幫助減磅。配合要求性感冇底線沙律不論喺事業及感情方面都回復自由身，年初跟保錡分手後，4月主動要求跟ViuTV解約，決定「重新出發」！沙律為咗打響喺新地盤嘅頭炮旅遊節目，一到埗就急不及待換上黃色三點式泳衣落水，大晒超deep事業線，簡直係人間「胸」器。另外，又於藍天白雲下大擺甫士，33E、23.5、34.5浮凸身形，之前喺ViuTV完全睇唔到。今次沙律成為《重新出發》嘅秘密武器，問到係咪性感冇底線？她大笑說：「都係配合導演要求，做好溝通！」至於o依家減到110磅，係咪對身材好滿意呢？沙律輕鬆跳過問題：「其實已經冇乜深究自己外表上嘅好同壞，我覺得認真去玩，做好拍攝嘅最佳狀態已經係最吸引！」觀眾有去旅行嘅感覺沙律強調節目重點唔係佢身材，係要肩負一個重要任務：「因為疫情下好多人都去唔到旅行，呢次要令觀眾有去旅行嘅感覺。」兩年半冇外遊的沙律去過泰國，但今次感覺就特別興奮，除咗有得去玩，仲有好多驚喜，「主要都係拍攝經歷疫情嘅泰國有乜轉變，沿途上都感恩拍攝團隊好有愛咁做每一件事，大家都好開心。」