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MC稱與KiKi沒有聯絡

2022-06-04 列印
■MC與KiKi合演《記憶棉》MV。
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張天賦（MC）昨與湯洛雯齊出席公開活動。

MC曾先後與鍾卓穎（Ash）及陳濬樺（Santis）拍MV傳緋聞，而《記憶棉》的MV主角張凱娸（KiKi），近日則被指流出不雅短片。會上獻唱《記》曲的MC表示，選唱該曲並非「自抽」。談到KiKi的新聞，他說不便評論別人的事，又透露和對方沒有聯絡。■MC和湯洛雯擔任活動嘉賓。
■MC和湯洛雯擔任活動嘉賓。
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