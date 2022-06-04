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MIRROR 8.20登日本舞台獻藝

2022-06-04 列印
■MIRROR獲大會網站形容為「香港最受歡迎組合」。
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日本大型夏季音樂節《SUMMER SONIC》大會昨日宣佈，MIRROR是今年的表演嘉賓之一！

MIRROR和日本樂隊ONE OK ROCK、L'Arc~en~Ciel主音HYDE、美國歌手Post Malone及英國樂隊The 1975等，均落實擔任該音樂節表演嘉賓，齊在這個大型活動舞台獻藝。將於8月20日演出的MIRROR要調動檔期，準備回港後接受7日隔離期。
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