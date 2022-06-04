姜麗文宣佈月前於美國完婚

秦沛的女兒、現年36歲的姜麗文與圈外男友原定前年完婚，但受疫情影響押後。今年4月自美國拍劇回港的她，昨日在社交網分享婚照宣佈已完婚。



姜麗文透過經理人表示：「我哋喺L.A.（洛杉磯）……簡單咁結咗婚啦！我好幸福，我好感恩，我好開心！」