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姜麗文宣佈月前於美國完婚

2022-06-04 列印
■姜麗文透露，當日親友透過視像觀禮。
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秦沛的女兒、現年36歲的姜麗文與圈外男友原定前年完婚，但受疫情影響押後。今年4月自美國拍劇回港的她，昨日在社交網分享婚照宣佈已完婚。

姜麗文透過經理人表示：「我哋喺L.A.（洛杉磯）……簡單咁結咗婚啦！我好幸福，我好感恩，我好開心！」
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