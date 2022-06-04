麥皓兒被收音師反駁指控

港人熱衷的日韓旅遊有望逐步恢復，本地遊亦新增景點，沙頭角禁區昨日起首階段開放沙頭角碼頭等指定範圍，旅行團可在周六日及假期到場參觀，「打卡」留念，在市集購買特色產品，並乘船前往荔枝窩及吉澳等地遊覽及住民...

2022-06-04