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麥皓兒被收音師反駁指控

2022-06-04 列印
■麥皓兒和涉事收音師分別透露不同版本的事發經過。
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麥皓兒日前發文開名投訴拍攝劇集設置收音咪期間，收音師劉健明所為令她「驚訝不安」，TVB方面表示會嚴肅處理事件。

劉健明昨日發表聲明，講述當日設置無線咪經過，自己並無作出「任何侵犯、冒犯及非禮的意圖」，若事件需警方介入，他會全力配合協助調查。
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