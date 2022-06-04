坦誠中女買保健品保持濕潤 直擊單身雷深如 揀情趣按摩器

採訪：方騫平 攝影：沈健程
當日連鎖店內人流唔算多，戴帽嘅J.Arie路過成人用品貨架，全神貫注研究各款避孕套，期間因「貪心」拎太多喺手而跌咗兩盒落地，又再望吓潤滑劑及情趣用品，見佢對按摩女性敏感部位的用品特別有興趣，駐足研究十幾分鐘，之後再去睇保健產品，佢好留心聽銷售員講解，見啱使就買，最後放低380蚊拎埋保健品過隔離嘅日式平價服裝連鎖店睇內衣。
有用開情趣用品
對於被本報直擊揀情趣用品過程，J.Arie唔尷尬，「其實我都經已係一個30出頭嘅中女喇，所以就一定要買返啲保健品，如果唔係就好dry，女人係要經常保持濕潤嘅。」至於睇避孕套及女性按摩器，她就覺得好平常：「我梗係用家嚟啦，之前出咗隻以『性上癮』為題材嘅歌《陰陽道具》，及後都有唔少性商店提供啲性玩具、避孕套畀我試用。」J.Arie表示細個唔識玩，近幾年先開始研究，「原來好多元化，尤其性玩具對一個女性，甚至係男性，唔需要搵拍檔可以自我享受，係值得尊重嘅。」
開性頻道講性經
J.Arie坦承未有可用到避孕套嘅對象，所以未入貨：「以前會介意出手買『套』，會怪個男人好懶，o依家覺得女人買都冇問題喎，因為成件事變咗女性自主，即係如果女人想搞嘢，為着自己安全，係女性嘅自我保護機制。」對於被指係「大食女」，J.Arie反而非常自豪：「女人可以自己控制及決定開唔開心，幾時鍾意享受性就享受性，好正呀！我打算開條YouTube channel講性，我覺得香港嘅性教育非常差，長輩、父母及社會都避而不談，覺得好污糟及淫蕩，女仔點解會咁冇矜持講呢啲嘢？咁傳統嘅價值觀令人幾無奈，同埋都幾錯㗎，明明係大家都應該去享受嘅平常事，但就蒙上咁多標籤及被羞辱。」