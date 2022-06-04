坦誠中女買保健品保持濕潤 直擊單身雷深如 揀情趣按摩器

女人要補■J.Arie對蟲草保健品好有興趣，強調「中女」需要調理身體。

耐心「聽書」■J.Arie好留意聽銷售員講解，覺得啱使就買。

睇避孕套■J.Arie喺成人用品貨架前睇避孕套，研究吓厚薄及味道。

齋睇唔買■期間見她攬住支潤滑劑，但最後都冇買。

埋身揀Bra■之後轉去揀內衣褲，仲將粉紫色bra拼上身。

特別要求■J.Arie直言如果feel到嗰晚有「大單嘢」，就會揀着性感喱士內衣褲。

被封「性女」■J.Arie言論及作風好赤裸，故被封為「性女」。

深入民心■J.Arie同七師傅於《七救星》節目中瞓街「斷窮根」好深入民心。

一晚七次■J.Arie曾於節目中自爆，年輕時同男友一晚搞7次。

火辣纏綿■處女個唱中，J.Arie着上黑色吊帶短裙，與上身赤裸嘅男舞蹈員在牀上纏綿。

強尼激戰■《陰陽道具》MV中同強尼有激戰，被社交平台列入「18禁」。

32歲獨立歌手J.Arie（雷深如）作風大膽，曾於直播頻道《絲打圍爐》中自爆性經驗，年輕時曾經同男友試過一晚搞7次，玩足4個鐘，嚇親主持人蝦頭和連詩雅，被封「邪惡性女」。本報日前發現「大食女」單拖喺將軍澳商場行街，入到連鎖藥品店用380蚊買咗盒蟲草保健產品，又研究女性專用的按摩器，事後問返J.Arie，佢話：「女人要保健，先可以保持濕潤！」。採訪：方騫平 攝影：沈健程當日連鎖店內人流唔算多，戴帽嘅J.Arie路過成人用品貨架，全神貫注研究各款避孕套，期間因「貪心」拎太多喺手而跌咗兩盒落地，又再望吓潤滑劑及情趣用品，見佢對按摩女性敏感部位的用品特別有興趣，駐足研究十幾分鐘，之後再去睇保健產品，佢好留心聽銷售員講解，見啱使就買，最後放低380蚊拎埋保健品過隔離嘅日式平價服裝連鎖店睇內衣。有用開情趣用品對於被本報直擊揀情趣用品過程，J.Arie唔尷尬，「其實我都經已係一個30出頭嘅中女喇，所以就一定要買返啲保健品，如果唔係就好dry，女人係要經常保持濕潤嘅。」至於睇避孕套及女性按摩器，她就覺得好平常：「我梗係用家嚟啦，之前出咗隻以『性上癮』為題材嘅歌《陰陽道具》，及後都有唔少性商店提供啲性玩具、避孕套畀我試用。」J.Arie表示細個唔識玩，近幾年先開始研究，「原來好多元化，尤其性玩具對一個女性，甚至係男性，唔需要搵拍檔可以自我享受，係值得尊重嘅。」開性頻道講性經J.Arie坦承未有可用到避孕套嘅對象，所以未入貨：「以前會介意出手買『套』，會怪個男人好懶，o依家覺得女人買都冇問題喎，因為成件事變咗女性自主，即係如果女人想搞嘢，為着自己安全，係女性嘅自我保護機制。」對於被指係「大食女」，J.Arie反而非常自豪：「女人可以自己控制及決定開唔開心，幾時鍾意享受性就享受性，好正呀！我打算開條YouTube channel講性，我覺得香港嘅性教育非常差，長輩、父母及社會都避而不談，覺得好污糟及淫蕩，女仔點解會咁冇矜持講呢啲嘢？咁傳統嘅價值觀令人幾無奈，同埋都幾錯㗎，明明係大家都應該去享受嘅平常事，但就蒙上咁多標籤及被羞辱。」