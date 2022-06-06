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金永衡獲《聲夢》前輩睇好　趙小婷唔敢私訊衛蘭取經

2022-06-06 列印
■金永衡（中）獲孫漢霖（左）和潘靜文睇好。
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23位《聲夢傳奇2》的學員前晚在邵氏影城綵排，三位第一屆《聲夢》畢業生潘靜文、林君蓮和孫漢霖都有現身探班，並送上蛋糕打氣。問到他們對哪一位學員較有印象，孫漢霖和潘靜文不約而同揀了金永衡，潘靜文表示之前在商場見面曾看過他的演出，感覺很吸引，孫漢霖則坦言對金永衡印象深是因為他是學員中年紀最大，後來覺得他唱歌好聽外型又好，林君蓮就揀趙頌宜。

學員趙小婷不時在社交網分享唱歌片段，曾因翻唱衛蘭的歌而吸引本尊留言讚好，趙小婷很開心得到衛蘭的鼓勵，但就無私訊對方，怕被誤會是怪人，但如有機會見到衛蘭，一定會向她請教唱歌心得。■趙頌宜（左）與趙小婷在眾多學員中脫穎而出。
■趙頌宜（左）與趙小婷在眾多學員中脫穎而出。
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