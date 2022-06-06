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粉絲拉隊預祝36歲生日 「肉檔威威」感動落淚

2022-06-06 列印
■威威獲粉絲熱烈支持！
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「荃灣豬肉檔AK」劉宋威昨日獲粉絲預祝後日踏入36歲生辰，亦是「威威」首個公開活動，吸引數百位「威威豬」（粉絲暱稱）捧場！他的太太和一對子女也有到場支持。

威威在會上即場示範炮製香煎豬肉漢堡扒，並跟粉絲玩遊戲及切蛋糕，當他和粉絲大合照時更感動落淚！威威坦言，首次與粉絲近距離接觸有點緊張。他透露曾與男粉絲合照時被摸屁股，相信對方只是太熱情；老婆不會因粉絲而呷醋，仔女為他受歡迎感到開心。談到全程未有脫下口罩，威威稱是因疫情及工作時也習慣戴口罩。有機會的話，他亦有意在歌影視方面發展，但暫未有公司向他招手。■威威落下男兒淚！
■威威落下男兒淚！
■威威透露生日正日會和家人一起慶祝。
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