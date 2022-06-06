任睇No.1
  • 29º
  • 83%
  • 2022年6月6日 星期一
熱門： 陳國基劉梓浩許智峯強尼特普長索島

日報新聞 > 娛樂

蕭正楠任嘉賓賣口乖 關心妍笑言「一見回春」

2022-06-06 列印
■Jade的性感戰衣非常吸睛！
Previous Next

關心妍（Jade）的20周年演唱會前晚在紅館開鑼，Jade與5歲愛女心心合唱外，心心更圓夢在紅館舞台表演打觔斗！

Jade邀得同期出道兼傳過緋聞及不和的蕭正楠任嘉賓，他賣口乖道：「Jade咁多年都冇變過。」現年42歲的Jade則笑言，她見到蕭正楠即刻「青春晒」！■Jade開心地看着女兒打觔斗。
■Jade開心地看着女兒打觔斗。
■Jade和蕭正楠合唱《特別鳴謝》。
■Jade和蕭正楠合唱《特別鳴謝》。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd