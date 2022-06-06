蕭正楠任嘉賓賣口乖 關心妍笑言「一見回春」

■Jade開心地看着女兒打觔斗。

■Jade和蕭正楠合唱《特別鳴謝》。

關心妍（Jade）的20周年演唱會前晚在紅館開鑼，Jade與5歲愛女心心合唱外，心心更圓夢在紅館舞台表演打觔斗！Jade邀得同期出道兼傳過緋聞及不和的蕭正楠任嘉賓，他賣口乖道：「Jade咁多年都冇變過。」現年42歲的Jade則笑言，她見到蕭正楠即刻「青春晒」！