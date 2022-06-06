拒再提亡父喪禮是非 劉雅麗：已做要做的事

劉雅麗昨日擔任港台節目《新時代奮鬥者》評審，談到其父劉本山早前離世，舉行喪禮後爆出是非，劉雅麗被其他遺屬質疑私扣帛金及並非劉本山親生女等等。



對於種種是非，劉雅麗昨表示：「小風波讓它過去，是小誤會，他要發到咁大我都無說話好講，由得他講，我做女就已經做了要做的事，不再講太多。」對於身世問題，劉雅麗稱沒隱瞞亦不是秘密，92年演舞台劇《我和春天有個約會》成名的她說，出道時已講過自己的身世。