雨中繞實羅康瑞淺水灣漫步 63歲朱玲玲甜餵老公食雪糕

坐正門口 ■羅康瑞做跑腿買嘢食，朱玲玲就餵返老公食雪糕，好甜蜜。

有商有量 ■二人在寵物用品店內閒逛，期間朱玲玲不斷問老公意見。

遮實老婆 ■羅康瑞全程非常體貼，寧願自己淋濕都遮實老婆。

回程再問 ■二人回程再返寵物用品店問生肉糧的資料，最後亦空手而回。

非常恩愛 ■朱玲玲與羅康瑞不時恩愛現身慈善場合。

體態完美 ■身為最美港姐，朱玲玲雖已「登六」，但仍勤做運動保持完美體態。

豪門媳婦 ■朱玲玲曾與名門出身的霍震霆有段26年的婚姻。

育有三子 ■朱玲玲與霍震霆育有三子，感情很好。

除罩影相 ■朱玲玲十足觀光客，忍唔住除口罩影相留念，隨後即戴返口罩。

甜蜜互影 ■朱玲玲都幫返老公影相留念。

最美港姐 ■朱玲玲是1977年香港小姐競選冠軍及最上鏡小姐，被譽為「香港最美港姐」。

63歲有「香港最美港姐」之稱的朱玲玲，與74歲的商人丈夫羅康瑞結婚14年，咪以為長者唔識咩叫浪漫，日前兩人去淺水灣拍拖，當日天陰陰，仲落住毛毛雨，但靚嫲嫲同老公無視雨粉，兩個人拎一把遮行沙灘，又互幫對方影靚相，甚至餵老公食雪糕，如熱戀情侶甜到爆炸，邊個話做闊太一定要行名店，同老公雨中漫步不知幾幸福。 採訪：娛樂組朱玲玲1997年與出身名門的霍震霆分居，2004年離婚。2007年被爆與羅氏家族商人羅康瑞拍拖，曾有傳羅康瑞苦戀她8年，二人翌年低調拉埋天窗。可能因為雙方都曾經歷一段失敗婚姻，再遇到第二春都顯得份外珍惜，婚後二人不時恩愛現身各大慈善場合。而私下的羅生羅太同樣恩愛，疫情下冇得外遊，喺淺水灣拍拖一樣咁開心。行到攰撐枱腳日前下午約3時，朱玲玲與羅康瑞現身淺水灣商場的寵物用品店，前者拎起不少寵物零食上手查看，但兜咗幾個圈都冇收穫。唔知係咪見外面天氣差，二人在商場內行多一陣，因為商場唔大可以睇嘅嘢唔多，朱玲玲連喺餐廳門口睇餐牌都叫老公睇埋一份。行到冇嘢好行，兩人索性去雪糕店坐低休息慢慢傾，老公做跑腿買雪糕同飲品，朱玲玲都好識做餵返老公食雪糕，就算坐正門口都依然你一啖我一啖，好似學生哥拍拖咁超Sweet。留意返，雖然兩人結婚多年，但仍有講唔完的話題。體貼舉動抵讚咁難得二人世界拍吓拖，點可以匿埋喺商場，朱玲玲同羅康瑞共用一把遮，繞住手行出商場，雨中漫步前往觀音廟。十足觀光客咁互相影相留念，羅康瑞仲驚老婆被雨淋親，一直揸實把遮，又深怕朱玲玲因地面濕滑跌倒拖到實，呢個老公真係100分呀！二人回程再到寵物用品店問及寵物生肉糧的資料，不過同樣冇買嘢。