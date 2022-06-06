雨中繞實羅康瑞淺水灣漫步 63歲朱玲玲甜餵老公食雪糕

朱玲玲1997年與出身名門的霍震霆分居，2004年離婚。2007年被爆與羅氏家族商人羅康瑞拍拖，曾有傳羅康瑞苦戀她8年，二人翌年低調拉埋天窗。可能因為雙方都曾經歷一段失敗婚姻，再遇到第二春都顯得份外珍惜，婚後二人不時恩愛現身各大慈善場合。而私下的羅生羅太同樣恩愛，疫情下冇得外遊，喺淺水灣拍拖一樣咁開心。
行到攰撐枱腳
日前下午約3時，朱玲玲與羅康瑞現身淺水灣商場的寵物用品店，前者拎起不少寵物零食上手查看，但兜咗幾個圈都冇收穫。唔知係咪見外面天氣差，二人在商場內行多一陣，因為商場唔大可以睇嘅嘢唔多，朱玲玲連喺餐廳門口睇餐牌都叫老公睇埋一份。行到冇嘢好行，兩人索性去雪糕店坐低休息慢慢傾，老公做跑腿買雪糕同飲品，朱玲玲都好識做餵返老公食雪糕，就算坐正門口都依然你一啖我一啖，好似學生哥拍拖咁超Sweet。留意返，雖然兩人結婚多年，但仍有講唔完的話題。
體貼舉動抵讚
咁難得二人世界拍吓拖，點可以匿埋喺商場，朱玲玲同羅康瑞共用一把遮，繞住手行出商場，雨中漫步前往觀音廟。十足觀光客咁互相影相留念，羅康瑞仲驚老婆被雨淋親，一直揸實把遮，又深怕朱玲玲因地面濕滑跌倒拖到實，呢個老公真係100分呀！二人回程再到寵物用品店問及寵物生肉糧的資料，不過同樣冇買嘢。