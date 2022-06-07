Bon Jovi創始成員Alec離世

美國殿堂級樂隊Bon Jovi前低音結他手Alec John Such昨傳出死訊，享年70歲，但未有公開死因。Bon Jovi主音Jon在社交網發文悼念，指Alec是Bon Jovi的創始成員，「Alec是Bon Jovi組成的重要元素，他是（鼓手）Tico的兒時好友，又帶（結他手）Richie來看我們的演出。今日那些特別的時刻，讓我笑，也讓我哭。」



Alec於1983年加入Bon Jovi，1994年離開，2018年樂隊打入搖滾名人堂時，Alec都以隊員身份出席。