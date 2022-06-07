安柏《水行俠2》所有戲份傳被删剪

美國女星安柏赫特上周輸掉家暴誹謗官司給前夫尊尼特普，在官司期間已有指安柏在《水行俠2》的戲份只刪剩10分鐘。近日再有傳電影公司高層開會討論，是否要刪除安柏的所有戲份，她去年秋天完成拍攝。有指電影公司計劃在《水行俠2》一開始就交代安柏飾演的Mera難產而死，便可以名正言順將其戲份刪除。



另一邊廂，尊尼已無意重返《加勒比海盜》系列，日前有報道稱迪士尼已決定改由大隻佬狄維莊遜頂上，演積克船長一角。