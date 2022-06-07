孖吳鎮宇化敵為友陷槍戰 城城為《內幕》壓腿苦練跆拳道

■英皇電影新片《內幕》台前幕後進行切燒豬儀式。

■演大律師的城城在片中要教授跆拳道。

■（右起）周勵淇、李靖筠和湯怡合作愉快。

■方中信在片中陷害任達華。

■城城和方媛再於社交網「放閃」。

■城城一家四口暢玩水上單車。

英皇集團老闆楊受成、郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、湯怡、周勵淇和李靖筠等，昨日齊出席英皇電影《內幕》的開鏡禮。56歲的城城談到片中的角色時透露，為了演跆拳道踢腿動作，他很努力地壓腿練習，務求有更佳效果！英皇電影《內幕》昨日舉行開鏡禮，英皇集團老闆楊受成、導演麥兆輝、監製田啟文，以及郭富城、任達華、吳鎮宇等台前幕後，齊切燒豬祈求拍攝順利。談到與吳鎮宇相隔22年再度合作，城城坦言很開心鎮宇參演，並大讚對方在《濁水漂流》演得很好。鎮宇臨危受命，接演林峯演的角色，他坦言不介意，可以在港拍戲也不錯，笑言準時出糧便可以了。端午節水上親子樂城城在《內幕》演處理刑事案件的大律師，有心理準備要講很多專業用詞，他和演警察的鎮宇初時不和，後來變成朋友。鎮宇則透露，將與城城拍攝動作槍戰戲。城城在片中要教導小朋友跆拳道，因要做踢腿高過頭動作，他最近很努力壓腿，希望有更佳拍攝效果。問到有否在動作戲受傷？他們均認為難免會受皮外傷。城城日前趁端午節放假，帶妻女到赤柱看龍舟，但到達時賽事已完結，他只好帶妻女玩水上單車「應節」，城城的太太方媛（Moka）就在社交網分享夫妻的合照「放閃」，以及一家四口玩水上單車和親子逛街的溫馨照片。談到父親節將至，爸爸已離世的城城表示，自己會做好人父的責任，最重要是讓小朋友開心成長。任達華自認「危險人物」戲中演財務總監的任達華，自揭角色是「危險人物」，卻遭方中信陷害，一開場就死很悲慘！他笑言戲裏戲外都要聽大佬方中信的話，方聞言即笑說：「華哥，不要玩啦，錢又多過我，但我不會向你借錢，最多問你借個單位住吓。」華哥又透露，他在開場就有不少動作戲，更要從5樓跳下！畏高的他直言會用替身。周勵淇（Niki）在片內演律師，和城城是情侶，未知有沒有親熱戲。談到兩歲的兒子時，Niki笑指他的性格搞笑如諧星，她亦覺得做媽咪後，即使辛苦也覺得開心。而在去年6月誕女的湯怡就直言，這次九成戲份對手是城城，可以跟他暢談「湊女經」！Niki聞言也笑言，上次跟城城是拍音樂電影，很期待這次再合作！李靖筠就坦言，面對前輩們大感緊張，有時唸長對白會「食螺絲」，但前輩們都對她很好呢！