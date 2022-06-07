Jade心聲感動Sammi 應邀任尾場嘉賓

■Sammi和Jade合唱兼自拍留念。

■何超雲前晚亦有捧場。

關心妍（Jade）一連兩場、慶祝入行20周年的紅館個唱前晚圓滿落幕，她的老公楊長智和女兒楊榮心、何超雲、許廷鏗和林欣彤等均有捧場。Jade和女兒在台上感謝老公為演唱會勞心勞力，其後提到亡父時，Jade一度眼紅紅。前晚的表演嘉賓有鄭秀文（Sammi）及蕭正楠，Sammi透露，Jade親自寫邀請卡講述心路歷程，說這次或是最後個唱，深受感動的Sammi鼓勵Jade不要放棄，又笑指自己「好易搵，打個電話就嚟」。Jade在尾聲時獻唱《關心…心妍》感觸落淚，並再度多謝老公，見粉絲不捨得離場，她再度出場重唱《放生》感謝粉絲愛戴。