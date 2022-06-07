克勤自揭《飛花》歌名原是《皮鞋》

■克勤和千嬅難得同台演出。

李克勤和楊千嬅在前晚播出的第七集《聲生不息》中，以兩隊隊長身份獻唱《如何掉眼睙》及《飛花》對決。克勤透露，陳少琪填詞的《飛花》最初的歌名是《皮鞋》，《皮鞋》的主題是說男生分手後孤獨地留在家不想出門。克勤在錄音室看到歌詞後，對陳少琪說：「你可以寫一個畫面比較美的東西嗎？那個《皮鞋》太有血有肉了。」陳少琪非常配合，於是《飛花》由此而生。克勤和千嬅演唱後，克勤表示本來不緊張，但隊友看着他，便開始有點緊張了。他又說，千嬅是他很尊重的歌手，在港沒太多機會同台演出，今次希望觀眾喜歡，誰勝誰負都無所謂。