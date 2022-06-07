克勤自揭《飛花》歌名原是《皮鞋》

克勤透露，陳少琪填詞的《飛花》最初的歌名是《皮鞋》，《皮鞋》的主題是說男生分手後孤獨地留在家不想出門。克勤在錄音室看到歌詞後，對陳少琪說：「你可以寫一個畫面比較美的東西嗎？那個《皮鞋》太有血有肉了。」陳少琪非常配合，於是《飛花》由此而生。
克勤和千嬅演唱後，克勤表示本來不緊張，但隊友看着他，便開始有點緊張了。他又說，千嬅是他很尊重的歌手，在港沒太多機會同台演出，今次希望觀眾喜歡，誰勝誰負都無所謂。
香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出連串虐兒醜聞，先後有二十七名職員被捕兼落案起訴。正當民情一直要求整治，社會福利署指「童樂居」嚴重違反服務質素標準，因而決定扣減香港保護兒童會的撥款，涉款一百八十多...
2022-06-07
中國實施新信訪條例，適用範圍從政府行政部門擴大至各級的黨、人大、政協等六個機關、群體組織和國有企事業單位，強調對待信訪人不能態度惡劣、作風粗暴，亦不得打擊報復信訪人，否則依規依紀依法嚴肅處理，構成犯罪...
2022-06-07
俄羅斯據報再有一名將領陣亡，烏克蘭總統澤連斯基再度前往前線，探訪士兵和民眾。英國無視俄羅斯警告，向烏克蘭提供重火力武器。俄羅斯傳媒報道，第二十九集團軍參謀長庫圖佐夫少將，在烏東戰鬥期間陣亡。如報道屬實...
2022-06-07
新盤市場推售急升溫，連貨尾新盤也加入爭客戰。其中，中洲置業旗下的火炭星凱‧堤岸，趁着東鐵線過海段正式通車，展開新一輪推售，樓盤已累積售出約848伙，即日起全新開放3個3房示範單位。中洲置業營銷策劃總監...
2022-06-04
內地端午假期消費成績亮眼，A股強勁，帶動港股上揚，收市前外媒傳內地正結束滴滴調查，令恒指尾市抽升，揚571點，報21653點，大市成交1385億元。美團（3690）績後造好，以全日高位收市，升幅達一成...
2022-06-07
哈利卡尼今季帶領熱刺取得歐聯席位後，即安心留隊，全心全意為英格蘭踢好國際賽，並爭取盡快打破由朗尼保持的三獅入球紀錄。今晚歐洲國家聯賽A3組次輪作客德國，他必傾全力撕破日耳曼防線，助英軍打開小組勝利之門...
2022-06-07
英皇集團老闆楊受成、郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、湯怡、周勵淇和李靖筠等，昨日齊出席英皇電影《內幕》的開鏡禮。56歲的城城談到片中的角色時透露，為了演跆拳道踢腿動作，他很努力地壓腿練習，務求有更佳效...
2022-06-07
香港保護兒童會轄下幼童留宿院所「童樂居」，去年底被揭發連串虐兒醜聞，多名員工涉嫌虐待四十名兒童，社會譁然，輿論一直要求徹查事件，檢控施虐者，承擔法律後果，還社會一個公道。事件中香港保護兒童會上下亦被揭...
2022-06-07
昨日唯一錦標是見習騎師學校五十周年紀念盃，最終由韋廄「祥勝霸駒」奪標。至於莫雷拉為蔡廄「自勝者強」開齋，另再取得四場亞軍，最終成為騎師王。而田泰安和蘇保羅都起孖，前者勝出石廄「奮鬥齊心」和姚廄「魅影揚...
2022-06-06