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拍《冥冥之中》極度燒腦 ﻿栢天男﻿﻿用盡畢生所學演繹﻿

2022-06-08 列印
■Adam拍過電影電視，將來好想挑戰演舞台劇和拍真人騷。
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栢天男（Adam）在ViuTV劇《冥冥之中》首次挑戰30集長劇，加上劇情牽涉不同時空相當燒腦，試過一日換4次裝拍到精神分裂，他認為是入行以來最困難角色，要用盡畢生所學才能順利演繹，但亦是個很好跟前輩學習的機會，更趁機練習中文。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程  髮型：Frankie@W workshop 服裝：BOSS
化妝：Jennifer Chan@Annie G. Chan Makeup Centre

Adam雖然已有幾次拍劇經驗，但拍《冥冥之中》一樣遇到不少困難，首先是飾演角色「彭森」，有兩個不同時空不同年紀和性格，跟他年紀相若一個，性格反差極大，「我係比較chill同開心，佢係比較心狠手辣，演唔屬於我性格嘅人係難啲。」反而Adam演中年「彭森」，雖然有P1X3L的Phoebus（吳啟洋）咁大個仔，因搵到參考對象比較輕鬆，「似係做緊我阿爸，我阿爸同我關係幾好，角色唔係好似阿爸會似大佬咁，我同佢會一齊玩，我同啟洋都係做返呢個感覺。」
學中文好機會

由於Adam要演繹兩個時空的「彭森」，拍攝要不時換裝，試過一日換足4次，單是搵地方洗頭已不容易，因中年造型是用顏料畫白頭髮，加上其他造型用品，每次要洗3、4次先甩，他戥工作人員辛苦，「我都係瞓喺度，但係辛苦大家啫！」

轉換時空拍攝，除了造型，當然角色性格和年紀心態都有分別，對於Adam來說真的拍到有精神分裂感覺，他除了事前做定大量筆記外，還會靠音樂令自己盡快進入角色，「係難拿捏，對我係一個大挑戰，感情要對位交足功課，真係用晒一生人學嘅嘢放喺套劇裏面。」但他承認拍長劇對學中文有好大幫助，「我平時睇嗰啲劇本，差不多100頁，呢套劇每集都有100頁，直情係活咗唔同嘅一生，係好考功夫，要做好多功課，呢個係非常好嘅學中文機會。」■40歲的Adam演26歲的Phoebus爸爸，靠造型都冇違和感。
■40歲的Adam演26歲的Phoebus爸爸，靠造型都冇違和感。
■Adam為了《冥冥之中》，專登用本筆記簿做筆記。
■Adam為了《冥冥之中》，專登用本筆記簿做筆記。
■筆記內全是Adam自稱的外星文，因他每次寫的拼音都有不同。
■筆記內全是Adam自稱的外星文，因他每次寫的拼音都有不同。
■要求Adam即場寫中文兼拼音，照抄還算合作。
■要求Adam即場寫中文兼拼音，照抄還算合作。
■做模特兒年代的Adam，已跟劉心悠拍廣告認識，再合作默契更好。
■做模特兒年代的Adam，已跟劉心悠拍廣告認識，再合作默契更好。
■Adam最近在電影《逃獄兄弟3》，有機會騷肌。
■Adam最近在電影《逃獄兄弟3》，有機會騷肌。
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