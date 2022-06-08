■ 26歲的陸潔欣亦是昨日的新面孔。

■林俊賢女兒林卓錡獲爸爸提點不要太緊張。

■「連詩雅師妹」邢慧敏笑容燦爛。

■由郭秀雲提名的梁家琪以低胸上陣，好進取。

■19歲的Kary樣貌好清純。

■「爆炸頭」Astrid如能執一執個Look，應該不太差。

■實習醫生Chloe成功打入第二輪面試，觀眾應該不太意外。

■Erica低胸紅裙好搶鏡。

■以牛仔Look現身的譚筱白被指與舒淇撞樣。

■Gabrielle停步影相時，突然有蝴蝶停在她心口。

■「山寨湯唯」Bohemia竟然可以入到第二輪，好多人跌眼鏡。

《2022香港小姐競選》昨日進行第二輪面試，由首輪82位參賽者剩下42位，當中三位新面孔加入戰團，其中「甜美版傅嘉莉」梁超怡棄筍工由美國返港選美，樣貌標青具氣質，相信必成大熱。另外，矚目的「連詩雅師妹」邢慧敏Sharon、「林俊賢女兒」林卓錡狀態大勇亮相。昨日出現的新面孔之一梁超怡從美國回港參選，商科出身的她在facebook任職工程師招聘工作，可說是放棄優差參選。其餘新面孔還有26歲陸潔欣及25歲Swan，質素均不俗。首輪受注目的參選者「連詩雅師妹」邢慧敏、「林俊賢女兒」林卓錡均如外屆所料順利晉身複試。邢慧敏被問到連詩雅可有畀貼士，她低頭急步上車未回應；林卓錡則表示爸爸叫她不用緊張，自己的信心還可以，至於會否父女檔表演？她示意爸爸在內地，要看到時對方來不來，追問她的情史，她則表示沒有情史。此外，較為省鏡的有19歲的Kary以及25歲在屯門醫院當實習醫生的Chloe仍可留低。雖然首輪面試中外型較輸蝕的參賽者大多已被foul，不過「爆炸頭」Astrid、「山寨湯唯」Bohemia及一身牛仔Look的「山寨舒淇」譚筱白都有得晉級，繼續出奇制勝。騎呢佳麗有得留低不少參賽者表現比初選時淡定，衣着亦更進取，由郭秀雲提名的梁家琪穿低胸貼身短裙騷身材搶鏡；Gabrielle停步影相期間，有蝴蝶飛近停在心口，她處變不驚；謝易（Erica）以低胸紅裙現身晒性感。此外，昨日有兩位參選者撞衫，帶鄉音的26歲嵇然（Jane）仍然「喼神」上身，狼狽拖喼出席複試，她曾參選亞洲小姐，自稱已減了30多磅，至於24歲Catherine表示品味相似，不介意撞衫。