BTS慶祝出道九年直播會Fans

端午節過了，但家裏的糭子沒吃完。這幾天接着吃糭子，吃着吃着，又好像在過端午節。家裏的糭子品種不少，但最好吃的是我妹妹包的大肉糭，江南口味，濃油赤醬，每個糭子裏毫不吝嗇地放上一大塊五花肉，保證咬下去，每...

2022-06-08