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BTS慶祝出道九年直播會Fans

2022-06-08 列印
■BTS宣佈在出道九周年當晚開直播。
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人氣韓團防彈少年團（BTS）將於後日推出新專輯，日前他們宣佈在本月13日於官方頻道，為新碟《Proof》進行直播，當日正是BTS慶祝出道九周年，可謂意義重大，屆時BTS會演唱新歌《Yet to Come》。

另外，當日BTS會進行音樂節目《M Countdown》的錄影，將招待4,000名fans入場，他們所屬的Big Hit Music表示：「因為當日是一個特別日子，所以擴大了規模和參與人數。」
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