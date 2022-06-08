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Lisa@BP巴黎活動罕有露額

2022-06-08 列印
■Lisa（右）與安妮及Priyanka在巴黎珠寶活動碰頭。
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韓團BLACKPINK泰籍成員Lisa前日在巴黎出席珠寶活動，與荷里活女星安妮夏菲維和印度女星Priyanka Chopra同場，三人大玩自拍，Priyanka在網上公開自拍照，Lisa今次罕有露出額頭。從出道至今都以瀏海示人的Lisa，曾在節目表示自小學已有瀏海，沒有瀏海的話會感到沒有安全感，前日她的瀏海卻失蹤，有網民即搞笑指品牌是否出100億韓圜（約6,200萬港元），讓Lisa露額？
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