兩年地下情開花結果 陳家樂驚喜求婚成功 待嫁連詩雅：好感動

■陳家樂與連詩雅去年各自晒玩水照片，被發現是同地兼疑似「放閃」！

■連詩雅的招牌長腿令不少人羨慕！

■雖然被指撻着逾兩年，但連詩雅和陳家樂一直未有承認拍拖。

■陳家樂及連詩雅在韓國拍攝《12個夏天》期間，到訪鮑魚養殖場大享口福。

■陳家樂早前與衛詩雅、關智斌及楊天宇，齊出席新片《海關戰線》開鏡儀式。

■連詩雅日前在網上節目與蝦頭齊訪問李佳芯。

■陳家樂與余香凝於18年分手。

現年35歲的陳家樂和33歲的連詩雅（Shiga），發展「地下情」逾兩年，早被視為一對，但兩人一直未有承認拍拖，到昨日突然爆出喜訊！家樂承認日前向Shiga求婚獲答允，待嫁的Shiga更開心地表示：「非常之開心，好感動！」一對準新人正忙於工作，待落實婚期將會再作宣佈。陳家樂與連詩雅（Shiga）被指早前與朋友齊上船釣墨魚，當Shiga去完洗手間返回船艙時，家樂突然拿出戒指求婚，Shiga被他的誠意打動，在眾好友見證下答應求婚！本月29日踏入34歲的Shiga，可說是提早收到驚喜大禮！收到很多朋友祝福家樂昨日回應查詢時承認求婚成功，他說：「多謝大家關心，我哋訂婚啦，收到好多朋友既祝福，好感恩。但係結婚日子未有確實嘅計畫，因為我哋大家手頭上仍然有好多工作要專注完成先，結婚嘅計劃同籌備都需要好多精神同時間，所以暫時先放下，遲啲有好消息一定同大家分享。」準新娘連詩雅坦言非常之開心，她回應道：「今天想跟大家分享一個消息：我們訂婚了！收到大家的祝福，很感恩，非常之開心，好感動！」忙於工作 婚期待定對於婚禮的詳情，Shiga說暫時未有確實時間表，「現階段我們仍專注於手頭上未完成的工作。結婚的計劃同籌備需要注入心神，加上在疫情下舉辦婚禮需要很多細節安排，所以稍後再作安排，有進一步消息也會跟大家分享。祝福大家生活愉快！」對於好姊妹Shiga訂婚，黃翠如透過短訊回覆記者道：「我知道呀，好為佢哋開心，佢哋係好可愛同好靚的一對，等待他們的婚禮中。」周柏豪獲悉好友Shiga的喜訊後表示：「嘩，佢哋結婚咩？搞錯呀，唔一早話我知，可能連詩雅唔當我係朋友喇，哈哈哈哈！早前知道嘅時候好驚喜，仲以為佢哋講笑，真係好替佢哋兩位開心，祝福佢哋都幸福健康美滿！」並說等待他們派喜帖！Shiga曾與曲赤及音樂人徐浩拍拖，她和後者因結婚問題現分歧而和平分手。而18年與余香凝分手的家樂，翌年和Shiga合作拍攝韓國旅遊節目《12個夏天》，兩人其後被指撻着拖手逛街，家樂更被指曾夜訪Shiga香閨，但他們一直未有承認戀情。去年9月，Shiga和家樂分別在社交網貼出玩水上活動照片，被網友發現是同場疑似低調「放閃」，但兩人仍保持低調護愛苗，歷兩年地下情終步向開花結果。