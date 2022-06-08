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譚俊彥趕回港谷《十八年後2.0》

2022-06-08 列印
■譚俊彥（左）和陳山聰齊晒童年照。
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譚俊彥、陳山聰、龔嘉欣及譚凱琪等，昨日出席合演新劇《十八年後的終極告白2.0》宣傳活動，齊晒童年照。

談到該劇首周收視有14.7點，山聰表示不需要失望，因劇情推進得好快，其後會有更多驚喜和追看性，該劇與內地同步播出，基本反應不錯。

專程由內地趕回港的譚俊彥認為，該劇收視有上調空間，他亦有信心，第二周戲份會落在他身上，角色會有轉變。問到戲外同樣被老婆鬧是否一樣沒反應？譚俊彥笑言會回罵，最後當然是自己輸，才不會激嬲老婆！■譚凱琪（左）與龔嘉欣由細靚到大！
■譚凱琪（左）與龔嘉欣由細靚到大！
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